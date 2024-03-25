Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію у місті та районі.

У Кривому Розі Дніпропетровської області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили внаслідок атаки по критичній інфраструктурі міста 22 березня. Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію у Кривому Розі та Криворізькому районі після обстрілів російських окупантів.

"Екстрені відключення скасовані. Всі родини знову зі світлом", - йдеться у повідомленні.

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Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул також підтвердив інформацію про скасування аварійних графіків відключень, запроваджених вчора вдень енергетиками. Він наголосив, що ситуація непроста, ліквідація наслідків ворожих ударів продовжується.

Окрім того, Вілкул додав, що кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу 12 березня, коли ракета зруйнувала багатоповерхівку, зросла до шести. Сьогодні вночі у лікарні від отриманих поранень помер 59-річний чоловік.

"Лікарі всі ці дні боролися за його життя, оперували, зробили все можливе, але численні травми були несумісні з життям… У лікарнях на сьогодні перебувають ще семеро людей, поранених після того обстрілу – троє з них у тяжкому стані", - розповів Вілкул.

Масштабна атака по енергетичних об’єктах 22 березня – що відомо

22 березня російська армія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну. Під удар потрапили енергетичні об’єкти у Харкові, на Хмельниччині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Івано-Франківщині, Запорізькій області.

Повністю без електроенергії, води та опалення залишився Харків. Там зруйновані трансформаторні підстанції і ТЕЦ. За словами мера Ігоря Терехова, станом на 24 березня близько 60% містян вже підключені до опалення, а електропостачання відновили для близько 40% споживачів. Водопостачання та водовідведення відновлене практично в усіх будинках містян. Сьогодні, 25 березня, вдалося відновити роботу метрополітену.

Крім того, окупанти влучили в об'єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу. У місті ввели графіки відключення світла.

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