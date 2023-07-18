Підозрюваний у потрійному вбивстві та скоєнні смертельної аварії не зможе опинитися на свободі після внесення застави.

Харківський суд взяв під варту чоловіка, який зарізав своїх рідних - сестру, матір, а також вітчима, а потім вкрав авто та на смерть збив пішохода.

Як повідомляє поліція Харківської області, запобіжний захід діятиме до 14 вересня. "Чоловік, який вбив трьох людей і вчинив смертельне ДТП, знаходитиметься під арештом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваного взяли під варту без права внесення застави на 60 діб.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня правоохоронці повідомили про жахливу трагедію у Харкові. Спочатку поліцейські отримали виклик про викрадення авто, а згодом затримали 20-річного крадія, який на цьому автомобілі скоїв смертельне ДТП, збивши 52-річного чоловіка.

Згодом правоохоронці з’ясували, що чоловік вбив свою родину у їхній квартирі: 10-річну сестру, матір та співмешканця матері.

Його одразу затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "вбивство". За попередніми даними правоохоронців, чоловік міг вживати наркотики. Зокрема, під час попереднього допиту він розповідав слідчим, що "скоїти вбивство його змусив Люцифер, який вселився в нього".

Дядько хлопця повідомив журналістам, що раніше він з родиною не жив, однак нещодавно все ж повернувся до матері. За його словами, племінник не був проявляв агресії, а навпаки був спокійним хлопцем.

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