Можливо, зловмисник вживав наркотики, зазначили у поліції.

Слідчі з'ясували, що у неділю вдень, 16 липня, у Харкові 20-річний хлопець вбив свою матір, вітчима та 10-річну сестру у квартирі, розташованій на вул. Метробудівників.

Після скоєння злочину він викликав машину через службу таксі й, погрожуючи водієві ножем, викрав авто й після цього біля перехрестя проспекту Героїв Праці та Гвардійців-Широнінців влаштував аварію, унаслідок якої загинув чоловік у віці 52 роки, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Очільник поліції Харківської області Володимир Тимошко сказав у коментарі "Суспільне Харків", що за попередніми відомостями, хлопець міг вживати наркотичні речовини. За його словами, під час попереднього допиту затриманий сказав слідчим, що "скоїти вбивство його змусив Люцифер, який вселився в чоловіка".

Відео дня

Підозрюваного звуть Микита. Його дядько Дмитро Калініченко розповів, що хлопець напередодні злочину переїхав у квартиру, в якій жили його рідні - 49-річна мати, 70-річний дід-вітчим й сестра Настя.

"Усе було добре, нічого не віщувало біди. День тому сказали, що приїхав син та буде знов жити вдома. До цього він проживав з якоюсь жінкою. Все було нормально", - додав родич затриманого й зазначив, що хлопець народився в Німеччині та добре вчився. Дядько думав, що Микита "поїде туди до батька, але щось сталося у нього у голові".

Чоловік також розповів, що його племінник не проявляв агресії, був спокійним хлопцем. "…Можливо, це був якийсь вплив, наприклад, друзів… Бачив його у квітні. Він казав, що живе із жінкою, працює. Я за нього порадів", - поділився Калініченко.

Цікаві новини Харкова - що треба знати

Вдень 16 липня стало відомо, що у Харкові молодий чоловік убив трьох своїх рідних, а потім викрав машину Daewoo Lanos та вчинив смертельну ДТП. Правоохоронці також опублікували фото закривавленого ножа. Підозрюваного затримали - це 20-річний хлопець.

Нагадаємо, 31 травня біля Харкова трапилася трагедія - у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування унаслідок вибуху загинули двоє курсантів, а ще один - отримав поранення. Пізніше повідомлялося, що вибух трапився через снаряд до самохідної артустановки "Піон".

Вас також можуть зацікавити новини: