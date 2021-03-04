Організатори мережі створювали фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки та посвідчення, а від підприємств та установ вимагали передавати майно на баланс.

Служба безпеки України накрила розгалужену антиукраїнську мережу, організатори якої створювали незаконні органи місцевої влади на Кіровоградщині.

За даними слідства, група осіб намагалася сформувати у регіоні «альтернативні» органи місцевого самоврядування, що дублювали назви діючих ОТГ, повідомляє прес-центр СБУ.

Читайте такожНа Київщині викрили осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" (фото, відео)Для легалізації незаконної структури розроблялися фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки та посвідчення. За допомогою соцмереж місцевих мешканців закликали приєднуватися до псевдодержавних утворень. Зокрема, від імені таких «псевдоОТГ» надсилалися листи до підприємств та установ із вимогою передати майно на баланс.

«За задумом кураторів, такі дії мали призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні», — вважають у СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні пристрої та комп'ютерну техніку, документацію новостворених «органів місцевої влади» і друковану продукцію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 353 — самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.

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Автор: Катерина Комолова