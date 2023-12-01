Рух транспорту перекрито від вулиці Анни Ахматової в напрямку проспекту Миколи Бажана.

На лівому березі Києва через падіння крана на будівництві і пошкодження труби водопостачання перекрили рух транспорту.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація та Київська міська державна адміністрація в Telegram. Зокрема, в Дарницькому районі ускладнений рух через пошкодження водопроводу на розі вул. Ревуцького та Тростянецької.

"Внаслідок падіння баштового крану було пошкоджено трубу холодного водопостачання, що згодом призвело до затоплення проїжджої частини на ділянці вулиці Ревуцького. Дані щодо потерпілих не надходили", - йдеться у повідомленні КМВА.

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Водночас, інформація щодо підтоплень житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється.

При цьому, як повідомляє КМДА з посиланням на патрульну поліцію Києва, рух транспорту перекрито від вулиці Анни Ахматової в напрямку проспекту Миколи Бажана.

На місці працюють фахівці "Київводоканалу" та дорожники для усунення наслідків аварії.

Пізніше в КМДА повідомили, що пошкодження водопроводу на розі вулиць Ревуцького та Тростянецької локалізовано.

"Станом на 14:00 усі споживачі з водопостачанням. Тиск у водопроводі в нормі", - сказано у повідомленні.

Демонтажем будівельного крана займаються міські служби.

Інші інциденти в Україні

Наприкінці листопада через негоду в Україні на 14 автодорогах було перекрито рух транспорту. У 16 областях були знеструмлені населені пункти.

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