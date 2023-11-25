Чоловіка затримали після цілої серії таких нападів, тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який їздив на велосипеді вулицями міста і обливав фарбою випадкових перехожих. Про це інформує прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що до столичних поліціянтів звернулися декілька мешканців Подільського району зі скаргою на невідомого велосипедиста, що облив їхній одяг червоною фарбою. Почалися оперативно-розшукові заходи, які дали результат – підозрюваного було затримано.

Ним виявився киянин 1981 року народження, який раніше не був судимий. При собі він мав пляшку з червоною фарбою. Її разом із велосипедом було вилучено в якості речових доказів. Примітно, що затриманий не зміг пояснити правоохоронцям, навіщо він обливав людей фарбою.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, тобто хуліганство. За законом йому належить покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років чи арешту на 6 місяців.

На поточний момент поліції відомо про 11 постраждалих від дій фігуранта. Зараз правоохоронці закликають інших можливих жертв хулігана звернутися до них із відповідною заявою.

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