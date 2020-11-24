На місце викликали швидку допомогу.

У Києві під час руху трамвая сьогодні вранці постраждала військовослужбовець, яка перебувала в салоні.

Про це повідомляє "Обозреватель".

У поліції кажуть, що інцидент стався близько 7:30 у Дніпровському районі. Водій різко загальмував, бо побачив на рейках інший транспорт. У результаті 23-річна дівчина дістала травми.

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"Дівчина отримала травму у трамваї, ударившись животом об поручень. Причини та деталі НП встановлюються", – йдеться у повідомленні.

КП "Київпастранс" повідомляє, що через травмування пасажира затримувався рух трамваїв №8, 22, 28, 29, 33к по вул. Миропільській та Юності.

"На місце події направлено швидку медичну допомогу. Рух відновлено о 09:15, курсування з відхиленням від графіка", - повідомила прес-служба комунального підприємства.

Інциденти з громадським транспортом Києва

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Автор: Юрій Годован