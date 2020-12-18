Попередньо відомо про двох постраждалих.

У Львові внаслідок вибуху у трьохповерховому житловому будинку постраждали двоє людей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

Зазначається, що 18 грудня о 11:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у Львові на вул. Ковалевської, 3 виник вибух без подальшого горіння на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку.

До місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи та оперативна група.

«Внаслідок вибуху 2 людини постраждали та 10 виведено на свіже повітря», - йдеться у повідомленні.

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Автор: Світлана Макринська