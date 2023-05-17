Підозрювана не визнала свою провину, дізналися журналісти.

У Миколаєві Заводський районний суд у середу, 17 травня, обрав запобіжний захід Наталії Запорожченко - власниці батута, на якому загинула маленька дівчинка.

Суд вирішив відправити підприємицю у слідчий ізолятор до 11 липня поточного року включно, повідомляє "Новин-N", посилаючись на відомості кореспондента. За його даними, жінка не визнала свою провину та розплакалася тоді, коли їй надали слово.

"Мені дуже шкода цю дівчинку, я дуже переживаю, але я не винна. Це не моя вина. Коли це сталося, мене навіть не було у місті!", - заявила Запорожченко.

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Під час засідання суду також стало відомо, що поведінку дітей на батуті контролювали оператори, які не були офіційно працевлаштовані.

Трагедія у Миколаєві - сьогодні це варто прочитати

13 травня стало відомо, що у місті на території дитячого містечка "Казка" на батуті загинула дівчинка, якій було 4 роки. За відомостями правоохоронців, дитина заплуталася у петлях на одній зі стінок батута й померла від удушення. Дитяче містечко не мало працювати під час проведення слідства.

Пізніше в Одесі трапилася трагедія - 4-річні двійнята отруїлися невідомою речовиною, обидві дитини загинули.

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