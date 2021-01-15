Хлопець загинув, намагаючись захистити від співмешканця старшу сестру.

В Одеській області судитимуть чоловіка, який застрелив 16-річного підлітка в жовтні 2020 року.

Читайте такожУ Полтаві посеред вулиці сталася перестрілка: одного чоловіка пораненоЯк повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, 14 січня до суду направлено обвинувальний акт стосовно чоловіка, який застрелив 16-річного хлопця в одному із сіл Ширяївського району.

«Житель Ширяївського району, що перебував у неприязних стосунках зі своєю співмешканкою, прийшов до неї додому, де на присадибній ділянці з мисливської рушниці вистрілив у її молодшого брата, який намагався захистити сестру. Він завдав підлітку вогнепальне поранення грудної клітки та черевної порожнини, а потім кинув зброю на землю і втік», - повідомили в прес-службі.

Хлопця доправили до лікарні, де від отриманих травм він помер.

Подробиці трагедії:

У жовтні 2020 року в Ширяївському районі Одеської області було затримано чоловіка, який застрелив 16-річного жителя села Яринославка Дениса Сиротюка - брата своєї колишньої дружини.

Зокрема, 36-річний місцевий житель прийшов до жінки з'ясовувати стосунки, взявши з собою мисливську рушницю, з якої почав стріляти з двору.

Жінка з рідними кинулися на звуки пострілів. Першим прибіг її неповнолітній брат - кілька куль потрапили в груди і живіт.

Зупинився зловмисник тільки, коли на нього накинувся батько дитини.

Зловмисника розшукали в райцентрі Ширяєве, де він шукав притулку у знайомих.

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Автор: Лариса Козова