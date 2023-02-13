Зловмисники вдерлися до будинку подружжя, зв’язали господарів та погрожували зброєю.

В Одесі затримали двох зловмисників, які пограбували подружжя на понад 4 млн гривень.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Зазначається, що наприкінці січня приблизно о четвертій годині ранку зловмисники прибули до маєтку потерпілих на вул. Лузанівська, перелізли через паркан за допомогою заздалегідь підготовленої драбини і проникли у приватний будинок, скориставшись незачиненими дверима.

"Зловмисники почали залякувати фізичною розправою господарів, приставляти пістолети до їхніх голів, вимагаючи гроші, а щоб не пручалися і не заважали - зв’язали їх. Отримавши інформацію щодо місця зберігання сімейних заощаджень, спільники забрали гроші в національній та іноземній валютах, цінні речі, коштовні прикраси, банківську картку, позривали коштовності з потерпілих і втекли", - повідомили в управлінні.

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Щойно потерпілі змогли звільнитися, вони сповістили про злочин в поліцію. З їхніх слів, зловмисників було троє, обличчя вони ховали під масками.

Під час оперативно-розшукових заходів співробітники поліції протягом двох тижнів викрили причетних до розбою осіб. Ними виявилися раніше судимі за майнові злочини, у тому числі розбійні напади, двоє громадян сусідньої держави та житель селища Таїрове. Зловмисникам 30, 31 та 56 років.

За місцями проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили частину викрадених грошей, коштовності та кілька травматичних пістолетів.

Загальна сума майнової шкоди, завданої потерпілим, перевищила 4,4 млн грн.

Двох спільників поліцейські затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Місцезнаходження ще одного чоловіка наразі встановлюють.

Як уточнили УНІАН в правоохоронних органах, потерпілий - підприємець.

Кримінальні новини Одеської області - що повідомлялося

7 лютого стало відомо, що у місті Подільськ правоохоронці затримали жінку за підозрою у жорстокому вбивстві власної матері. Правоохоронці дізналися, що рідні люди часто конфліктували.

Жінка зізналася, що останнім часом поведінка матері її дратувала. За відомостями правоохоронців, спочатку зловмисниця спробувала отруїти матір, а потім душила й била кочергою.

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