Хлопці пішли на вбивство через нестачу коштів для погашення кредитів, які оформили для відкриття «кімнати розвантаження від люті».

У місті Южне Одеської області затримано двох юнаків, які підозрюються у вбивстві жінки-таксиста.

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Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, зловмисників віком 17-ти і 18-ти років затримано за місцем проживання.

За попередніми даними, ініціатор злочину - 17-річний юнак, який заздалегідь його спланував і задіяв товариша.

Відзначається, що, сівши в автомобіль до 55-річної таксистки, вони навмання назвали їй пункт призначення. Дорогою завели з нею розмову, розпитуючи про заробітки, а коли приїхали в село Любополь, вбили жінку, завдавши їй 11 ударів ножами, які заздалегідь взяли із собою.

«З гаманця жінки вони забрали півтори тисячі гривень. Щоб приховати злочин, відтягнули тіло на узбіччя, і на автомобілі постраждалої поїхали на околицю Одеси, де закопали знаряддя злочину, облили транспортний засіб горілкою і підпалили його разом зі своїм верхнім одягом й особистими речами», - повідомили в главку.

Встановлено, що зловмисники зважилися на вбивство через нестачу коштів для погашення кредитів, які оформили для відкриття «кімнати розвантаження від люті».

Затримали зловмисників в Южному, куди вони дісталися на таксі. Їх дії кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, пунктами 6 і 12 ч.2 ст.115 ("умисне вбивство"), ч.2 ст.194 ("умисне знищення майна") і ч.3. ст.289 ("незаконне заволодіння транспортним засобом").

Крім того, вирішується питання про відкриття провадження за ч.4 ст.187 ("розбійний напад").

У рамках досудового розслідування призначено ряд судових експертиз. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вбивство жінки-таксиста: що відомо

15 грудня в Лиманському районі Одеської області невідомі жорстоко вбили жінку-таксиста й спалили її автомобіль. Повідомлялося, що жінку зарізали і викинули в провулку, а машину викрали і спалили біля місцевого кладовища.

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Автор: Лариса Козова