Постраждалого екстрено госпіталізовали у Чорноморську міську лікарню.

У місті Чорноморськ на Одещині у будівлі, де вчора, 22 квітня, стався вибух, та чоловік отримав тяжкі поранення, знайдено велику кількість боєприпасів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Як зазначається, 49-річний чоловік, якому відірвало обидві ноги, постраждав через вибух саморобного пристрою. "Із гаражу вилучено 122 гранати", - йдеться у повідомленні.

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Одеській області повідомили, що вчора медиків викликали в один із гаражних кооперативів міста Чорноморськ.

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"Постраждалий був у важкому стані: із забоєм головного мозку, множинними опіками та переломами, травматичною ампутацією обох гомілок. Його було екстрено госпіталізовано у Чорноморську міську лікарню", - повідомили у Центрі.

За даними фахівців лікарні, у постраждалого також розрив промежини, опіки мають дуже велику площу.

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Як повідомляв УНІАН, 22 квітня у місті Чорноморськ на Одещині через вибух боєприпасу чоловік отримав тяжкі поранення, йому відірвало обидві ноги. Було встановлено, що у приміщенні, що належить 78-річній місцевій жительці, перебував її син.

Раніше - 19 квітня, стало відомо, що в Одесі пролунали вибухи. Як виявилося, російські загарбники вдарили по регіону дронами "Шахед". Повітряні сили Збройних сил України знищили 10 з 12 ворожих безпілотників-камікадзе.

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