Суд не дозволив командиру вийти на свободу під заставу.

Суд заарештував військовослужбовця військової частини на Одещині, який "обдирав" солдатів.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. Зазначається, що Заводський районний суд м. Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави командиру підрозділу матеріального забезпечення військової частини на Одещині, який відбирав у солдатів бойові доплати.

У відомстві нагадали, що у квітні 2023 року працівники ДБР повідомили йому про підозру за вимагання з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів із щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. У разі відмови він погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

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Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

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7 квітня стало відомо, що в регіоні викрили військовослужбовця, який відбирав у солдатів бойові доплати. У зловмисника знайшли чимало іноземної валюти.

Раніше повідомлялося, що в Одесі затримали громадянина Туреччини, який найняв кілера для вбивства двох своїх ділових партнерів, з якими у нього виникли суперечки щодо бізнесу.

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