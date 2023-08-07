Рятувальники вважають, що це могло статися через витік газу.

Ввечері у Полтаві стався вибух у багатоповерховому будинку. Наразі відомо про двох постраждалих.

Про це пише Суспільне з посиланням на речника Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області Віталія Шкаревського. За його словами, вибух стався у мікрорайоні Інститут зв'язку. Шістьох людей вдалося деблокувати, решту мешканців евакуювали.

Двох людей госпіталізували до лікарні. За попередньою версією, стався вибух газу. Біля багатоповерхівки працює координаційний штаб, територію огородили. У міськраді кажуть, що днями обговорюватимуть надання матеріальної допомоги мешканцям.

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Вибухи газу у житлових будинках: новини

Нагадаємо, у ніч 22 червня в 16-поверховому будинку у Києві пролунав потужний вибух, почалася пожежа. Займання ліквідували о 08:10.

За даними поліції, вибух міг статися через виток газу в одній із квартир. Внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще 18 - отримали поранення. Було пошкоджено щонайменше три квартири.

У лютому через витік газу стався вибух у будинку в Запоріжжі. Внаслідок інциденту постраждала жінка, її сусіди змогли врятуватися. Рятувальники повідомляли про пошкодження опорної конструкції та серйозних руйнувань.

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