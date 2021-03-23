Новини України: у Рівному на голову чоловіку на зупинці впав шмат бетону
У Рівному пасажир саме чекав на автобус, як з даху зупинки на нього впав шматок бетону.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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На момент приїзду медиків постраждалий був при тямі. Йому обробили рану і повезли в міську лікарню. Там діагностували забій голови.
Нині небезпечну зупинку огородили. Пасажири хвилюються, що там може травмуватися ще хтось.
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