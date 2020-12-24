Наразі затримано чотирьох із семи учасників банди.

У Тернополі зловмисники викрали і катували підприємця, вимагаючи у нього 800 тис. дол.

Читайте такожЖорстоко бив просто біля кас: ЗМІ дізналися подробиці інциденту в маркеті Дніпра (відео)Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, уродженець Тернопільщини, який наразі проживає в Києві і займається бізнесом, пов'язаним з криптовалютою, минулими вихідними приїхав до Тернополя з дружиною до родича на день народження.

У суботу, 19 грудня, близько 19:00 на виїзді з Тернополя група невідомих трьома автомобілями заблокувала йому дорогу. Зловмисники витягли чоловіка з салону та силою заштовхали в багажник іномарки, надягнувши на руки кайданки. Дружину посадили в інше авто і повезли в невідомому напрямку. Викрали зловмисники і транспортний засіб чоловіка – Toyota Camry.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, нападники почали вимагати у чоловіка неіснуючий борг у розмірі 800 тис. доларів. Його дружину вони спочатку силою утримували в автомобілі, а потім – у готельному номері. Чоловіка тримали в транспортному засобі, де цілу ніч систематично завдавали тілесних ушкоджень, використовуючи вогнепальну зброю для залякування.

Про злочин та своє місце перебування повідомив сам потерпілий уже над ранок після ночі катувань завдяки тому, що другий мобільний телефон викрадачі не знайшли під час обшуку.

На момент приїзду оперативників карного розшуку, слідчих, патрульної поліції та бійців спецпідрозділу КОРД зловмисники встигли втекти.

Дружину потерпілого правоохоронці знайшли в одному з готелів Тернополя. До неї фізичну силу не застосовували.

Правоохоронцям вдалося затримати двох з семи підозрюваних – співорганізатора та виконавця.

Учора їм оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 та 500 тис. грн відповідно.

Ще одного викрадача спіймали через півтори доби після скоєння злочину. Самостійно прийшов та здався до поліції і організатор. Щодо нього в суді перебуває кримінальне провадження за збут наркотиків у складі організованої злочинної групи.

Місце перебування ще трьох підозрюваних встановлюється. Наразі відомо, що один з них вже встиг перетнути кордон.

Усім зловмисникам оголосили підозру згідно трьох статей Кримінального кодексу України: 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб), 189 (вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб) та 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого).

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Автор: Андрій Вацик