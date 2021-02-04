У Запоріжжі сталася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
"3 лютого о 23:25 у м. Запоріжжя по Гвардійському бульвару, 142, на території 2 інфекційної лікарні на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі лікувального корпусу виникла пожежа", - зазначається у повідомленні.
Повідомляється, що внаслідок пожежі загинуло 4 особи та 2 особи постраждало, евакуйовано 7 осіб.
4 лютого о 00:19 пожежу ліквідовано на площі 50 м. кв. До гасіння залучалося 58 чол. та 15 од. техніки ДСНС.
Як пише "Суспільне Запоріжжя", на навколишніх вулицях перекрили рух транспорту. За словами очевидців, один з поверхів корпусу був сильно задимлений.
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