Пасажири залишились байдужими до того, що відбувалося \ скриншот з відео
У Запоріжжі у комунальному автобусі пенсіонера пограбували, а потім ще й побили.
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Як повідомляє Forpost, під час поїздки у дідуся вкрали з кишені телефон. Коли він це зрозумів, то почав запитувати. Після цього на нього накинувся інший пасажир та почав бити.
Бійку бачили інші пасажири, яких немало було в салоні автобуса, але ніхто з них не втрутився.
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