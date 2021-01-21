На дідуся з кулаками накинувся один з пасажирів.

У Запоріжжі у комунальному автобусі пенсіонера пограбували, а потім ще й побили.

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Як повідомляє Forpost, під час поїздки у дідуся вкрали з кишені телефон. Коли він це зрозумів, то почав запитувати. Після цього на нього накинувся інший пасажир та почав бити.

Бійку бачили інші пасажири, яких немало було в салоні автобуса, але ніхто з них не втрутився.

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Автор: УНІАН