У Житомирі чоловік двічі вистрелив у себе, тікаючи від поліції / фото ua.depositphotos.com

У лікарні Житомира помер 20-річний хлопець, який напередодні під час затримання вистрелив у себе.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Житомир.info.

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Повідомляється, що хлопець – житомирянин 2001 року народження, у березні йому виповнилося 20 років.

В поліції Житомирської області виданню повідомили, що за даним фактом розпочато перевірку.

"В управлінні патрульної поліції розпочата службова перевірка обставин зазначеної події", - сказав пресофіцер патрульної поліції Ігор Іванюк.

Він також підтвердив, що територіальне управління ДБР проводить розслідувань дій патрульних.

Що сталося

  • 17 квітня патрульні поліцейські намагались зупинити чоловіка, схожого за описом ймовірного порушника. 
  • За даними поліції, на законну вимогу патрульних зупинитись чоловік не відреагував та почав утікати.
  • Під час переслідування утікач дістав з кишені пістолет та здійснив два постріли, чим спричинив собі поранення долоні та обличчя.
  • Патрульні викликали екстрену медичну допомогу, потерпілого відвезли до лікарні.
  • Пістолет слідчі вилучили. За попереднім висновком експертів, це револьвер "Флобер".

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Автор: Катерина Лиманська