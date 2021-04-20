У лікарні Житомира помер 20-річний хлопець, який напередодні під час затримання вистрелив у себе.
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Житомир.info.
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Повідомляється, що хлопець – житомирянин 2001 року народження, у березні йому виповнилося 20 років.
В поліції Житомирської області виданню повідомили, що за даним фактом розпочато перевірку.
"В управлінні патрульної поліції розпочата службова перевірка обставин зазначеної події", - сказав пресофіцер патрульної поліції Ігор Іванюк.
Він також підтвердив, що територіальне управління ДБР проводить розслідувань дій патрульних.
Що сталося
- 17 квітня патрульні поліцейські намагались зупинити чоловіка, схожого за описом ймовірного порушника.
- За даними поліції, на законну вимогу патрульних зупинитись чоловік не відреагував та почав утікати.
- Під час переслідування утікач дістав з кишені пістолет та здійснив два постріли, чим спричинив собі поранення долоні та обличчя.
- Патрульні викликали екстрену медичну допомогу, потерпілого відвезли до лікарні.
- Пістолет слідчі вилучили. За попереднім висновком експертів, це револьвер "Флобер".
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