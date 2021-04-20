За даними ЗМІ, хлопець помер у лікарні, ДБР проводить розслідування дій патрульних.

У лікарні Житомира помер 20-річний хлопець, який напередодні під час затримання вистрелив у себе.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Житомир.info.

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Повідомляється, що хлопець – житомирянин 2001 року народження, у березні йому виповнилося 20 років.

В поліції Житомирської області виданню повідомили, що за даним фактом розпочато перевірку.

"В управлінні патрульної поліції розпочата службова перевірка обставин зазначеної події", - сказав пресофіцер патрульної поліції Ігор Іванюк.

Він також підтвердив, що територіальне управління ДБР проводить розслідувань дій патрульних.

Що сталося

17 квітня патрульні поліцейські намагались зупинити чоловіка, схожого за описом ймовірного порушника.

За даними поліції, на законну вимогу патрульних зупинитись чоловік не відреагував та почав утікати.

Під час переслідування утікач дістав з кишені пістолет та здійснив два постріли, чим спричинив собі поранення долоні та обличчя.

Патрульні викликали екстрену медичну допомогу, потерпілого відвезли до лікарні.

Пістолет слідчі вилучили. За попереднім висновком експертів, це револьвер "Флобер".

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Автор: Катерина Лиманська