За даним фактом відкрито кримінальну справу та призначено службову перевірку.

У місті Бердичів Житомирської області вночі 1 березня між двома працівниками правоохоронних органів сталася сварка, яка переросла у бійку.

Як повідомила УНІАН речниця Головного управління Національної поліції у Житомирській області Алла Ващенко, за даним фактом відкрите кримінальне провадження.

«За цим фактом Бердичівським відділом поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Усі матеріали скеровуються до Територіального управління Державного бюро розслідувань, оскільки подія пов’язана з поліцейськими», - розповіла вона.

Окрім того, за словами Ващенко, начальником ГУНП призначено службову перевірку. Ступінь тяжкості нанесених тілесних ушкоджень встановить судово-медична експертиза.

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«Вони поліцейські, їхні посади я не знаю», - зазначила Ващенко.

За інформацією місцевих ЗМІ, конфлікт стався між 23-річним слідчим Житомирського міськвідділу поліції та 37-річною інспекторкою з адмінпрактики Бердичівського райвідділу поліції.

В мережі з’явилося відео конфлікту.

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Автор: Марина Чорноштан