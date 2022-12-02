Під час обшуку в єпархіях виявлено пропагандистські "методички" Кремля, "вчення про сатанізм" і нацистську символіку.

У Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох скитах УПЦ (МП) на Житомирщині виявили осіб, які використовували анонімні месенджери для комунікації з ворогом.

"Під час безпекових заходів у Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох скитах на Житомирщині виявлено осіб, які перебувають на зв’язку з громадянами РФ. Наразі ці контакти вивчаються співробітниками СБУ. "Гості" перебували на території готельних комплексів при церквах і використовували анонімні месенджери для комунікації з ворогом", - йдеться у повідомленні прес-центра Служби безпеки України.

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На території єпархій виявлено склади з прокремлівською літературою, нацистську символіку, "вченння про сатанізм" та тексти молитов за московського патріарха Кирила.

Крім того, у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі у Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії "ОПЗЖ" та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України.

За даними СБУ, там зберігалися пропагандистські книги російських авторів, які виправдовують агресію проти України та закликають приєднуватись до лав окупантів.

На території Рівненсько-Острозької єпархії оперативники спецслужби виявили приховану білоруську готівку та брошури, написані білоруськими та російськими авторами, із закликами до укладання миру з "братнім російським народом", прославляння "русской земли" та "русских солдат".

В СБУ зазначають, що всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності.

Обшуки в храмах УПЦ МП - що відомо

З 22 листопада співробітники СБУ здійснюють контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ (МП).

Зокрема, 1 грудня слідчі СБУ повідомили про підозру священнику з Києво-Печерської лаври, на богослужінні якого прославляли "русский мир".

Президент Володимир Зеленський 1 грудня повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в РФ релігійних організацій.

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