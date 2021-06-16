В Одесі затримали чоловіка, який порізав ножем перехожого через його зовнішність.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в приватному секторі Київського району міста.
Встановлено, що зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння, коли на вулиці він побачив того чоловіка, у якого була неохайна зовнішність. Підозрюваному не сподобався неохайний вигляд незнайомця, через це він причепився до людини. Потім чоловік дістав ножа і напав на перехожого.
Потерпілий отримав сім поранень, але зумів втекти від зловмисника на сусідню вулицю і попросити допомоги у перехожих. Люди викликали швидку допомогу, медики доставили 43-річного одесита в лікарню і повідомили про подію в поліцію.
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В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного - 31-річного місцевого жителя.
Ніж у чоловіка вилучили, його дії кваліфікували як замах на умисне вбивство - ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
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