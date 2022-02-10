Він відправляв посилки через "Укрпошту".

Приморський районний суд Одеси до п'яти років умовно засудив чоловіка, який відправляв в США наркотики, які ховав у книги.

Про це сказано у вироку суду.

Встановлено, що в 2021 році одесит відправив в США кілька посилок через "Укрпошту" з метадоном і клоназепамом.

Як зазначається, одне з відправлень він зробив 12 липня: 6 блістерів по 5 таблеток він сховав у книзі "Арена. Політичний детектив". Іншим разом він сховав наркотики в книзі "За сімома замками", сказавши співробітнику поштового відділення, що в бандеролі знаходиться тільки книга, льодяники і рибальські гачки. Встановлено, що чоловік зробив ще два аналогічних відправлення. При цьому, він, як правило, не називав своє справжнє прізвище і номер телефону.

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У судовому засіданні чоловік свою провину визнав повністю, заявивши, що влітку 2021 року відправляв бандеролі з таблетками своєму другові в США. Іноземець, як стверджує засуджений, страждає онкологічним захворюванням, і зазначені медикаменти йому необхідні в якості знеболюючого. До цього вищеназвані препарати одесит отримав в рамках замісної підтримуючої терапії і зберігав у себе вдома.

Суд визнав його винним за низкою статей ККУ, в тому числі в незаконному збуті наркотичних засобів, і засудив до покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років, без конфіскації майна, з випробувальним терміном 2 роки.

Раніше повідомлялося, що у США пройшло публічне спалення книг Джоан Ролінг про "Гаррі Поттера" і вампірської саги Стефані Маєр "Сутінки" у рамках боротьби з "демонічним впливом".

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