Українські моряки під час інциденту не постраждали.

В африканському порту Касабланка одеські моряки відбили атаку піратів, які напали на судно Viking Diamond.

Про це член екіпажу судна Микола Іващук повідомив у групі «Одеса як вона є» у Facebook.

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Подія сталася 1 січня під час вивантаження судна Viking Diamond, екіпаж якого складається з 20 одеситів.

«На судно напали пірати. 15 осіб у масках і водолазних костюмах, з ножами і кийками. В результаті злагодженої роботи команди одеситів напад вдалося відбити, а підоспілі військові змогли затримати частину нападників», - повідомив Іващук.

За його словами, одесити своїми силами затримали й знешкодили зловмисників, але декілька піратів втекли.

Українські моряки під час інциденту не постраждали.

На розміщеному у Facebook відео видно, як військові ведуть одного із затриманих піратів.

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Автор: Лариса Козова