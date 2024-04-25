Наразі відомо про сімох постраждалих.

Російські окупанти завдали удару по місту Балаклія Харківської області, є постраждалі. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Є влучання біля залізничного вокзалу", - заявив посадовець.

Спочатку він повідомив про п’ятьох постраждалих – троє жінок та двох чоловіків.

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Згодом Синєгубов додав, що кількість постраждалих збільшилась до семи.

За його словами, усі служби працюють на місці.

У Балаклійській міській військовій адміністрації звернулися до місцевих жителів із проханням не наближатися до залізничного вокзалу.

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