Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

На території Олександрівської лікарні у Києві сталася пожежа.

Як повідомляється на сайті Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві, інформацію про пожежу рятувальники отримали о 12:50.

Після прибуття до місця виклику було встановлено, що на першому поверсі двоповерхової відселеної будівлі сталося загоряння сміття на площі 20 кв. м.

Пожежу було ліквідовано о 13:55.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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Автор: Тетяна Поляковська