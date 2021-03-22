фото ДСНС
На території Олександрівської лікарні у Києві сталася пожежа.
Як повідомляється на сайті Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві, інформацію про пожежу рятувальники отримали о 12:50.
Після прибуття до місця виклику було встановлено, що на першому поверсі двоповерхової відселеної будівлі сталося загоряння сміття на площі 20 кв. м.
фото ДСНС
Пожежу було ліквідовано о 13:55.
Жертв та постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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