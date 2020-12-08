Пошкодження фасаду будівлі, де розташований офіс партії, зафіксовано не вперше.

У Харкові поліція встановлює осіб, які облили червоною фарбою фасад будівлі, де розташований офіс партії «Опозиційна платформа – За життя».

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області, 8 грудня на вулиці Полтавський шлях невідомі облили фарбою фасад будівлі та вхідні сходи офісу політичної партії.

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«Інформація внесена до Єдиного обліку Холодногірського відділу поліції. Проводиться подальша перевірка. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вчинення правопорушення», - йдеться у повідомленні.

У телеграм-каналі організації «Фрайкор» сьогодні вранці були оприлюднені фотографії облитого фарбою фасаду будівлі та сходів.

«Підготовка «ОПЗЖ» до першого засідання міської та обласної ради йде повним ходом. Невідомі патріоти нагадують, що колаборантам не місце у владі на Харківщині», - йдеться у розміщеному повідомленні.

Свій офіс партія відкрила 25 серпня. Наступного дня невідомі пошкодили плакат й адресні таблички на фасаді будівлі.

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Автор: Світлана Макринська