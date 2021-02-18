37-річний іноземець вже мав проблеми із законом у зв'язку з викраденням людини.

В Одеській області затримано озброєного іноземця, що наїхав автомобілем на двох поліцейських, які намагалися його затримати.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, вчора в поліцію надійшла інформація про невідомих на автомобілі Mercedes, які нібито намагаються шахрайським шляхом проникнути в будинки пенсіонерів у селі Нові Білярі.

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Водій іномарки, побачивши прибулих поліцейських, спробував втекти, при цьому наїхавши на двох правоохоронців.

Після переслідування правоохоронці заблокували зловмисника в селі Фонтанка. В ході проведення обшуку в зазначеному автомобілі виявлено пістолет Zoraki з патронами до нього, телескопічну палицю, кастет, ніж, а також пакунок з амфетаміном. Зазначається, що цього 37-річного іноземця, який вже мав проблеми із законом за викрадення людини, затримано в порядку статті 208 КПК України.

Поліцейським, яким правопорушник травмував ноги, надано медичну допомогу, зараз вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Порушено провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. ч. 1, 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів та ін.) Кримінального кодексу України.

Все вилучене направлено на експертизу, фігурант перевіряється на причетність до інших злочинів, скоєних на території регіону.

Як зазначають у соціальних мережах очевидці, затриманий нібито займався вимаганням у районі контейнерного терміналу, його автомобіль скоїв ДТП з екіпажем поліції, який намагався перекрити дорогу.

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Автор: Лариса Козова