Сервіси, через які українці викликають таксі, майже завжди не відповідають за безпеку пасажирів.

Онлайн-сервіси з виклику таксі стають в Україні все популярніше, проте зараз вони перетворилися у справжню гру на виживання. П'яні водії на чужих та орендованих машинах, повна відсутність гарантій безпеки від компаній - поїздка на таксі нині має всі шанси перетворитися у величезну халепу.

Про це йдеться у Про це йдеться у сюжеті програми "ДжеДАЇ" на телеканалі 2+2.

Онлайн-сервіси для таксі - зручний застосунок, який надає користувачам можливість викликати машину та швидко дістатися до місця призначення. Проте іноді такі поїздки перетворюються на справжнє лихо. Так, Владислав з Києва одного разу викликав таксі та дуже пошкодував, що сів у салон автівки.

Все відбувалося вночі, коли йшов дощ. Водій їхав на швидкості майже у 100 кілометрів на годину. Чоловік вирішив об'їхати калюжу, проте все закінчилося жахливою ДТП - машина влетіла у тротуар, перевернулася, вдарилася у стовп та знову перекинулася.

Читайте такожУ Чернівцях таксист тяжко поранив викруткою п'яного пасажираПасажир розповідає, що одразу після аварії він ледь дихав - у ДТП він вдарився грудною клітиною. На щастя, ані він, ані водій не отримали серйозних травм. Проте виявилося, що кермувальник не мав при собі документів, а коли копи вирішили перевірити його на тверезість - він "надув" майже 1 проміле алкоголю.

Поліція також "пробила" водія по базі та виявила, що для нього така ситуація вже не перша. Чоловік не має прав, він вже п'ятий раз спіймався п'яним за кермом, два рази з яких він був під наркотичними речовинами. Окрім цього, на водії вже була адміністративна стаття за зберігання наркотиків. Чоловік обіцяв лікуватися від залежності та уникнув кримінальної відповідальності.

В аварії розбився багаж пасажира, який мав при собі телефони та дуже дорогий ноутбук, який коштує майже 100 тисяч гривень. Водій обіцяв усе компенсувати та написав розписку. Проте згодом він зник, а машина, на якій він потрапив у ДТП, виявилася орендованою.

Пасажир так і не отримав компенсацію. Він звертався до онлайн-сервісу, через який викликав таксі. Проте там йому допомогти не поспішають. Спочатку компанія обіцяла з'ясувати ситуацію, проте справа так і не рушила з місця.

На жаль, онлайн-сервіси не відповідають за безпеку пасажира. Це написано навіть в угоді, на яку користувачі автоматично погоджуються, коли встановлюють застосунок для виклику таксі.

Читайте також"Я працюю без маски": у Дніпрі таксист вилаяв і вигнав пасажирку через просте проханняАдвокат Сергій Ярошенко розповів телеканалу "2+2" про те, що нині понад 90% сервісів таксі, як власне і сам бізнес з перевезень людей - нелегальні. Фірми надають лише інформаційні послуги та не несуть відповідальності за водіїв. Компанії не мають трудових або договірних відносин з людьми, які возять пасажирів. Такі сервіси дуже важко притягнути до відповідальності.

Проте адвокат наголошує, що пасажирам, які потрапили у халепу через сервіси для виклику таксі, усе одно треба відстоювати свої права. Чим більше буде позовів у судах, чим більше буде звернень до поліції - тим швидше з'явиться правова база, яка змусить онлайн-сервіси відповідати за п'яних водіїв на чужих машинах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві таксист відзначився дивною поведінкою у ДТП. Після скоєння аварії ймовірний винуватець почав поводитися неадекватно.

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Автор: Поліна Кузенко