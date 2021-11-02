Водія таксі затримали, а потерпілого госпіталізовано з пораненням живота.

У Чернівцях водій таксі під час конфлікту викруткою поранив пасажира.

За інформацією відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області, вчора, 1 листопада, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць обласного центру 59-річний чернівчанин отримав проникаюче поранення.

На місці події правоохоронці провели першочергові оперативні заходи та з’ясували, що під час руху в таксі між нетверезим пасажиром і водієм виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту, водій таксі наніс викруткою пасажирові колоте поранення в живіт. Після скоєного злочину чоловік втік з місця події у невідомому напрямку.

Невдовзі правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 61-річний житель міста Чернівці.

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Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України та вилучили в нього речовий доказ, що вказує на безпосередню причетність до злочину. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання про повідомлення йому підозри у правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Світлана Макринська