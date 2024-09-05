П'яним влетів у натовп: суд звільнив з-під варти скандального ексочільника Броварської РВА

Під час судового засідання підозрюваний свою провину у скоєному визнав та обіцяє компенсувати витрати потерпілим за лікування.

Броварський міськрайонний суд звільнив з-під варти екскерівника Броварської РДА Володимира Майбоженка, підозрюваного у ДТП з чотирма постраждалими.

Як повідомив місцевий Telegram-канал, відповідне рішення суд ухвалив 4 вересня на підготовчому засіданні у справі.

Зазначається, що під час судового засідання підозрюваний свою провину у скоєному визнав та зазначив, що компенсував кошти на лікування двом із чотирьох постраждалих.

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"Своєю чергою сторона потерпілих мами та доньки зазначають, що протягом 5 місяців жодних коштів відшкодовано не було, а з боку обвинуваченого лунали лише обіцянки. Та додають, що все лікування і реабілітацію оплачували самі", - пише видання.

Однак, Майбоженко апелював тим, що нині він безробітний пенсіонер, тож отримує лише пенсію.

Ексочільник РВА просив звільнення з-під варти для повного відшкодування коштів на лікування та реабілітацію потерпілих. Утім зазначив, що вибачення в постраждалих не просив, позаяк це може вважатися тиском.

Зрештою суддя Броварського міськрайонного суду зобов’язала звільнити Майбоженка з-під варти під особисте зобов'язання.

ДТП у Броварах за участі Майбоженка

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Броварах автомобіль збив чотирьох пішоходів. Згодом стало відомо, що за кермом був голова Броварської РДА Володимир Майбоженко. За інформацією свідків, він не зупинив машину, коли був червоний сигнал світлофора. Згодом перевірка на драгері показала, що у крові чиновника було 2,31 проміле алкоголю (норма - 0,2).

Серед постраждалих є двоє чоловіків віком 29 та 26 років та 32-річна жінка з дворічною донькою. У дитини після проведення попереднього обстеження, зокрема, виявили перелом плечової кістки.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння).

27 квітня стало відомо, що Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в скоєнні ДТП Майбоженку. Суд підтримав клопотання прокуратури про взяття Майбоженка під варту до 24 червня без можливості внесення застави.

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