У лікарні в прокурора попередньо діагностували гостру алкогольну інтоксикацію.

У Кривому Розі водій Lexus зніс частину зупинки громадського транспорту. За інформацією місцевих ЗМІ, за кермом був військовий прокурор з Одеської області Вадим Лапоха.

Про це пише видання Свої. Кривий Ріг.

Аварія сталась близько 21:00 17 грудня. Водій Lexus не впорався з керуванням і в’їхав у зупинку. В цей час там людей не було.

Свідки пишуть, що винуватець ДТП, імовірно, був у нетверезому стані. Після приїзду патрульних чоловік зачинився в автомобілі і не розмовляв.

Дістати з салону транспорту порушника вдалося тільки медикам. Бригада "швидкої" підтвердила у водія Lexus високий тиск, що міг бути наслідком алкогольного сп’яніння.

Щоби не проходити тест на алкоголь, прокурор вдав, що заснув у "швидкій", а потім вимагав, щоб його госпіталізували.

Патрульні доставили порушника до лікарні, де у нього попередньо діагностували гостру алкогольну інтоксикацію. Проте після візиту колеги Лапоха покинув медзаклад.

Журналісти вирішили простежити за автомобілем, у який сів прокурор. За їхніми словами, водій транспорту, у якому перебував Лапоха, навмисне створював аварійні ситуації, щоби втекти.

Врешті кореспонденту видання вдалося під’їхати до авто прокурора, проте той навідріз відмовлявся від спілкування. На запитання, з якою метою Лапоха прибув у Кривий Ріг, той відповів, що він зараз не у Кривому Розі.

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Автор: Віолетта Орлова