За попередніми даними, застосування зброї вчинено через порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями.

В районі населеного пункту Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області військова прокуратура затримала військовослужбовця, який підстрелив товариша по службі.

Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил у Facebook.

Встановлено, що 26 листопада військовослужбовець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заподіяв потерпілому вогнепальні кульові наскрізні поранення правого стегна та лівої стопи.

За попередніми даними, застосування зброї вчинено через порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості.

Читайте такожНа Донеччині затримали військового, який побив, пограбував і підпалив іншого солдата

Досудове розслідування доручено слідчим Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України.

Винну особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі готуються повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадуємо, що санкція ч. 3 ст. 406 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко