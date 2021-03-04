Поліцейські двічі за ніч зупиняли авто з одним і тим же п'яним водієм за кермом.

У Харкові за одну ніч п'яний водій примудрився вчинити порушень на чотири протоколи.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте також"Разом зі снігом розтанула маршрутка": у Луцьку курсує автобус без частини підлоги (відео)Поліцейські двічі зупиняли чоловіка за кермом стареньких жигулів, причому вдруге він був уже без прав.

Спочатку водія спіймали за порушення дорожніх правил. Однак під час розмови патрульні запідозрили, що той був п'яний. Драгер показав у крові більше ніж 2 проміле алкоголю.

Поліцейські оштрафували водія і забрали права. Чоловік запевнив, що далі не поїде і нібито вже викликав на місце свого товариша, який сяде замість нього за кермо.

Але вже за кілька годин правоохоронці знову зупинили машину порушника все з тим же водієм за кермом. Цього разу він і його пасажир накинулися на патрульних з кулаками.

Обох чоловіків затримали. Поліцейські також склали протокол за дрібне хуліганство і непокору співробітникам правоохоронних органів.

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Автор: УНІАН