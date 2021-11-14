Загоряння виникло на даху двоповерхової будівлі ресторану "Гніздо". Попередньо жертв та постраждалих немає.

У Києві загорівся ресторан у Подільському районі. На даху двоповерхової будівлі ресторану по вул. Андріївській узвіз, 21, виникла пожежа. Полум'я гасили майже годину.

Про це повідомляється на сторінці ДСНС України у Facebook.

Інформацію про пожежу рятівники отримали 14 листопада о 17:28. Інцидент стався на даху двоповерхової будівлі ресторану "Гніздо", який знаходиться в Подільському районі. Пожежники одразу вирушили на місце пожежі, на той момент вогонь охопив майже 15 квадратних метрів.

О 17:58 пожежу на даху будівлі ресторану "Гніздо" вдалося локалізувати, проте вогонь встиг охопити вже 50 квадратних метрів. О 18:14 пожежу повністю ліквідували.

За попередньою інформацією ДСНС, жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі залучили 20 вогнеборців та 5 одиниць спеціальної техніки. Про причини інциденту поки що не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що п'яні підлітки влаштували дивну витівку в київському метро. Один з них виліз на дах вагона, інший кинувся його "рятувати". Їх вчинок вже показали на відео.

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Автори: Тамара Отовська, Поліна Кузенко