Медики борються за життя підлітка, на неї чекає складна операція.

Дівчинка-підліток випала з вікна четвертого поверху в Южноукраїнську Миколаївської області. 12-річна дитина отримала важкі переломи та травми.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами сусідів, у дворі гуляла компанія підлітків. Пізніше вони піднялися у квартиру до дівчини, у якої вдома не було батьків. Під ранок з вікна цієї квартири випала одна з дівчат.

Постраждалій проведуть складну операцію, після чого її чекає тривала реабілітація. За словами лікарів, дівчинка вижила дивом.

Читайте такожВпавши з шафи: у дитини пробило голову ножем"Впала, як кішки падають на ноги, плюс больовий шок, але вона була у свідомості, пошкоджені обидві ноги, рука, кістки тазу та спина", - розповів в.о. медичного директора міської лікарні Ігор Сербулов.

У поліції розповіли, що у квартирі перебували діти від 12 до 16 років. Підлітки стверджують, що дівчина вистрибнула з вікна самостійно. Таку версію не виключають і правоохоронці. Відзначається, що причиною такого вчинку могло стати те, що у дівчинки був конфлікт з хлопцем.

"Вона прийшла в гості до своєї подруги в пригніченому стані. Посилалася, що розірвала стосунки зі своїм коханим. Потім пішла відпочивати в кімнату після чого почули крик, зайшли в кімнату і побачили, що вона вже на землі", - розповів начальник поліції Віктор Прокурді.

Водночас батьки потерпілої вважають, що їхню доньку хтось міг штовхнути.

"Сім осіб там було. 16-річний хлопець, кажуть, домагався. Вона у мене спортивної статури. Можливо, вона відштовхнула, а він дав здачі - штовхнув і дитина вилетіла", - зазначив батько дівчинки.

Як раніше повідомляв УНІАН, на вулиці Драгоманова у Києві чоловік випав з 6 поверху і розбився на смерть. 46-річний загиблий проходив лікування, мав довідку, продовжував пити медичні препарати. Стверджується, що це була не перша його спроба самогубства.

Автор: Анастасія Горбачова