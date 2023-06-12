За попередніми даними, військовослужбовець перебігав проїзну частину у невстановленому місці.

Працівники Державного бюро розслідувань розслідують кримінальне провадження за фактом смертельного ДТП під Броварами, де працівниця правоохоронного органу збила військовослужбовця.

"11 червня 2023 року поблизу блок-посту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади. За кермом авто була працівниця правоохоронного органу", - йдеться у повідомленні прес-служби ДБР.

Зазначається, що, за попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці.

"Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників. Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України), - повідомили у ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

ДТП на Київщині - останні новини

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