Користувачі висловлюють припущення, що жінка могла накласти на себе руки, бо потрапила під скорочення.

В місті Марганець Дніпропетровської області України загинула лікар. Жінка випала з вікна у лікарні.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті "Город Марганец".

В коментарях до публікації користувачі висловлюють співчуття з приводу трагедії. Деякі коментатори висловлюють припущення, що жінка могла скоїти самогубство, оскільки начебто потрапила під скорочення. В зв'язку з цим – вимагають офіційного коментаря від лікарні.

Читайте такожВпав замертво: під Дніпром підліток надихався газом з балона та помер

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі сталася трагедія - жінка вирішила вчинити самогубство і вбити свого маленького сина. 39-річна мати зробила собі і дитині смертельний укол. Хлопчик помер, а сама вона вижила.

Жінка перебуває в реанімації 4 міської лікарні. Згідно з результатами аналізів хімічного складу препарату, вона вколола собі снодійне. За даними ЗМІ, вона використовувала рецептурні ліки.

Медики вважають, що вона виживе. Вона навіть відповідає на прості запитання.

Автор: Дмитро Захаров