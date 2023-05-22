У соцмережах з'явилося відео, на якому чоловік у формі, може бути, співробітник військкомату, віддає гроші ворожці.

Військовослужбовець попався на "магію" вуличних ворожок і позбувся грошей.

Сьогодні в одеським пабліках з'явилося відео, зроблене людиною, що стала випадковим очевидцем події, що відбулася біля залізничного вокзалу.

Він зафіксував, як група жінок, судячи з усього, представниць ромської діаспори, "обробляють" двох чоловіків у військовій формі. Автор відео коментує те, що відбувається, уточнюючи, що це шахрайки обманюють українських захисників. На записі: літня жінка щось говорить військовослужбовцю, той відкриває гаманець і передає їй 500-гривневу купюру. Невідома ховає гроші за пазухою (в бюстгальтері), і проводить з "клієнтом" загадковий ритуал. Зокрема, прикладає руки до різних частин тіла.

Відео дня

Військовий, судячи з усього, перебуває під впливом гіпнозу: розгублено посміхається, продовжуючи тримати гаманець в руках.

За задньому плані - ще одна "ворожка" розмовляє з іншим чоловіком у формі. Третя жінка намагається "закрити" собою вид на учасників події. При цьому, в соцмережах пишуть, що попався на гачок працівник військкомату, однак, так це чи ні – невідомо. Також не уточнюється, біля якого саме вокзалу трапився інцидент, і чим він закінчився.

Інші новини Одеси

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 15 років в'язниці отримав місцевий житель-зрадник, який за "зарплату" збирав для росіян дані про протиповітряну оборону та енергетичні об'єкти. Він розраховував отримувати від окупантів 70 тисяч гривень щомісяця.

Сьогодні стало відомо в Одесі довічний термін отримав екс-правоохоронець, який працював на ворожу російську спецслужбу.

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