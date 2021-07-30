Чоловік з дитиною померли на місці події.

Смертельна аварія сталася під Києвом у селі Димер. Легковик зніс на зупинці 60-річного чоловіка та 10-річного хлопчика.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

"Встановлено, що автомобіль Opel рухався з села Демидів у напрямку селища Димер. Водій не впорався з керуванням та скоїв наїзд на пішоходів, які були біля зупинки громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Після того як авто збило пішоходів, воно вилетіло на смугу зустрічного руху, де врізалося у фуру.

За даними правоохоронців, загиблі проживали в селі Катюжанка.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 3 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області в результаті зіткнення чотирьох авто загинула одна людина, ще четверо постраждали, серед яких двоє дітей. Їх з різними травмами направлені в лікарні в Дніпрі. Зіткнулися два легкових автомобілі Volkswagen і Daewoo Lanos, вантажний мікроавтобус Mersedes Sprinter і вантажівка DAF.

Автор: Анастасія Горбачова