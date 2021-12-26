Поліцейські вводили операцію "Перехват".

У Київській області поліцейські затримали неповнолітніх, які викрали вантажівку. Водій намагався втекти від них через лісосмугу.

Про це повідомляють у патрульній поліції Київської області.

Близько 23:00 інспекторам села Чайок повідомили про викрадання Iveco в смт Макарів. На території Бучанського району ввели спеціальну операцію "Перехват".

Близько опівночі, на 32 км автодороги Київ - Чоп, патрульні помітили авто, яке підпадало під орієнтування. Водій пришвидшився та намагався втекти, порушуючи правила дорожнього руху.

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В автомобілі залишилася 17-річна пасажирка, яка розповіла, що водій запропонував взяти транспортний засіб та покататися.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та кінологічну службу. Вже близько 2:00 ймовірного 17-річного викрадача затримали.

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