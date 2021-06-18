Чоловік був неодноразово судимий за злочини проти дітей.

В Одеській області поліцейські 16 червня затримали чотири рази судимого 70-річного злочинця, який ґвалтував і розбещував дітей.

Як пише "Обозреватель", чоловік три роки тому вийшов з колонії достроково й переїхав у місто Южне. Там він під новим прізвищем знову почав ґвалтувати хлопчиків.

Читайте такожУ Харкові збоченець серед білого дня накинувся на жінку та зґвалтувавСлідство з'ясувало, що чоловік зґвалтував 9-річного хлопчика й записав все на відео. Далі він, погрожуючи дитині оприлюдненням ролика, змушував хлопчика приводити до "дідуся" однолітків. Ці діти теж ставали жертвами ґвалтівника, їх він теж шантажував.

Згодом батьки одного з постраждалих звернулися до поліції. Після цього ґвалтівник опинився в СІЗО.

За інформацією "Обозревателя", до поліції Одеської області продовжують надходити заяви батьків постраждалих хлопчиків.

Також "Обозреватель" дізнався, що восени 2018 року педофіл влаштувався на роботу охоронцем у м. Южне Одеської області. "У цьому невеликому приморському місті педофіл перетворився на Віталія Філіпова. Джерела стверджують: щонайменше два рази з чотирьох він був судимий під іншими прізвищами", - розповіли журналісти.

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Автор: Ольга Робейко