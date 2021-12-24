У покинутій будівлі на станції "Одеса-Сортувальна" знайшли тіло немовля.
Про це повідомляє Telegram-канал Новини Одеса.
Тіло дитини знаходилося в поліетиленовому пакеті. За даними каналу, дитині може бути 2-3 місяці.
Наразі на місці події працюють криміналісти та слідчо-оперативна група.
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