На місці працюють поліцейські.

У покинутій будівлі на станції "Одеса-Сортувальна" знайшли тіло немовля.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини Одеса.

Тіло дитини знаходилося в поліетиленовому пакеті. За даними каналу, дитині може бути 2-3 місяці.

Наразі на місці події працюють криміналісти та слідчо-оперативна група.

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Жінка сказала, що дитина загинула в результаті необережності.

А на Черкащині п'ятимісячна дівчинка захлинулася блювотою, поки її мати спала у друзів.

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