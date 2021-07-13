За попередньою інформацією слідства, водій швидкої не впорався з керуванням.

Біля селища Оратів Вінницької області автомобіль швидкої допомоги злетів з дороги у кювет та перекинувся. Водій та двоє медичних працівників госпіталізовані.

Як повідомляється на сайті обласної поліції, за кермом швидкої перебував 56-річний місцевий мешканець. За попередньою інформацією слідства, водій не впорався з керуванням. Обслідування показало, що в момент аварії він був тверезим.

Крім водія, постраждали двоє медпрацівників віком 40 та 56 років.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Раніше у Вінницькій області вагітна за кермом іномарки після ДТП на смерть знесла двох жінок.

За попередніми даними, під час руху зіткнулися ВАЗ і BMW, від удару іномарку відкинуло на узбіччя, де знаходилися три жінки. Авто буквально протаранило пішоходів, в результаті чого дві місцеві мешканки 54 і 64 років померли на місці аварії. При цьому ще одну 69-річну жінку доставили в лікарню з травмами.

За кермом іномарки перебувала 26-річна вагітна жінка, яку після аварії госпіталізували. До лікарні також доставили 38-річного водія ВАЗ.

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Автор: Дмитро Захаров