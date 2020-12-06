За попередньою інформацією, баржа перевозила щебінь.

Біля села Розумівка (Запорізька область) на Дніпрі в 50 метрах від берега на мілководді частково затонула баржа.

Про це повідомляє сайт міста Запоріжжя 061.ua.

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У прес-службі ДСНС у Запорізькій області інформацію про аварію підтвердили.

Факт інциденту підтвердили у річковій інформаційній службі, поінформувавши, що в районі села Розумівка "розливу нафтопродуктів немає". За попередньою інформацією, баржа перевозила щебінь.

Фото з місця аварії опублікував у Facebook користувач Сергій Швайковський.

За попередньою інформацією затонула баржа УДП - 1240 1966 року побудови.

Затонулий танкер

У листопаді 2019 року в Чорному морі біля Одеси в районі пляжу "Дельфін" зазнав аварії танкер Delfi з трьома українцями на борту. Відносно капітана було відкрито кримінальне провадження.

В результаті аварії було забруднене узбережжя, витоки нафтопродуктів почастішали з настанням літа. Судновласник пообіцяв прибрати танкер з пляжу ще до 31 березня, потім терміни переносилися. Спроби наприкінці липня завершилися невдачею.

26 серпня "Делфі" поставили на рівний кіль.

1 вересня Господарський суд Одеської області заарештував "Делфі" за позовом АМПУ.

Пізніше танкер був відбуксований.

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Автор: УНІАН