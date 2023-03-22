21-річний блогер був співучасником сексуального насильства щодо дівчат та відеозйомок злочинів, йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Поліція оголосила про підозру третьому учаснику вечірок у Києві, на яких молодики збиткувалися над дівчатами та чинили над ними сексуальне насильство.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. "Третьому фігуранту п’яних вечірок у столиці поліція Київщини оголосила про підозру. 21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та здійснення відеофіксації злочинних дій", - зазначив він.

За словами Нєбитова, блогеру повідомили про підозру за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу ("сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи"), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Відео дня

"Компанія молодиків доводила дівчат до стану безпорадності, змушувала виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумилась із жертв в соцмережах", - нагадав керівник поліції області.

Викриття організаторів п’яних вечірок у Києві

Наприкінці січня у соцмережах поширилися відео, на яких кілька молодиків збиткуються над дівчатами. Вони доводили дівчат до стану безпорадності, ймовірно підмішуючи наркотичні речовини в алкоголь, та знімали на відео насильницькі дії сексуального характеру.

1 лютого правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області. Поліція встановила, що організаторами "розваг" та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які й поширювали їх у соцмережах. Під час обшуків у зловмисників вилучили речі для створення порноконтенту, мобільні телефони та готівку.

Обом фігурантам було оголошено про підозри за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів.

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