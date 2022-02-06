Він просив друга зняти на відео, як він стрибає у воду.

У селі Капулівка водолази дістали з води тіло потонулого чоловіка.

Про це повідомляють у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних подій у Дніпропетровській області.

Вдень 5 лютого рятувальникам повідомили, що на річці Чортомлик зник під кригою чоловік.

Прибулі працівники ДСНС встановили, що чоловік хотів покупатися у річці, але пішов під воду. Вони провели візуальне обстеження, проте не змогли знайти його.

Читайте такожВ Одесі горів цех "Товариства сліпих": у потерпілого знайшли ножові поранення (фото)6 лютого співробітники 28 державної пожежно-рятувальної частини та водолази КП "Міської аварійно-рятувальної служби на воді" підняли тіло чоловіка на поверхню. Воно знаходилося на глибині 4 метри та на відстані 20 метрів від берега.

За даними Інформатора, у той день чоловіки прорубали лід неподалік Каховського водосховища. Загиблий попросив друга зняти на відео, як він стрибає у воду. Виплисти назад йому не вдалося.

Раніше повідомлялося, що під Миколаєвом чоловік провів 40 хвилин у крижаній воді та вижив.

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