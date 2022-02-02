За словами дитини, мама працює у столиці, але не з'являлася вдома чотири дні, тому він сам вирушив у дорогу.

З Гостомеля Київської області 8-річний хлопчик пішов з дому пішки до столиці в пошуках мами, яку не бачив чотири дні.

Про це розповів заступник начальника Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, під вечір дитина встигла пройти засніженим узбіччям близько чотирьох кілометрів, перш ніж її помітили правоохоронці, які патрулювали з протилежної сторони відрізок дороги на автомобілі "Фантом". За допомогою спецсигналів патрульні розвернулися та під'їхали до хлопчика.

"Самотній, замерзлий, без шапки, але такий впевнений у своїй місії… 8-річний хлопчик йшов на пошуки мами, яка, з його слів, чотири дні не з'являється вдома. Батько в цей час теж був на роботі. Вдома лишилася старша сестра та молодший брат. А малий вирішив самостійно розшукати свою маму, оскільки знає, де вона працює в Києві. Він сам пройшов близько чотирьох кілометрів у напрямку столиці. Патрульні взяли замерзлого малого на борт, запропонували їжу, але він відмовився", - написав Білошицький.

Читайте такожПід Києвом 8-річний хлопчик пішов з дому, отримавши дві двійки у школіПоліцейські привезли дитину до київського заводу, де працює мама, однак знайти її було непросто: виявилося, що жінки нема на місці. Тоді патрульні розшукали її колегу, яка надала контакти батька, зателефонували батькові та повідомили про подію. Незабаром батьки приїхали до правоохоронців і зустрілися з хлопчиком.

"Добре все, що добре закінчується. Дякую за службу, оперативні та злагоджені дії патрульним Миколі Колоді та Олегу Вовнянку. Проте далі цю ситуацію візьмуть на контроль офіцери ювенальної превенції та шкільні офіцери поліції. Бо так не має бути… Добре, що фантом був поряд", - підсумував Білошицький.

Як повідомляв УНІАН, від 25 січня на патрулювання українських доріг заступили поліцейські "Фантоми" - автомобілі без розпізнавальних знаків, які стежитимуть за дотриманням правил дорожнього руху і передаватимуть патрульним інформацію про машини, водії яких порушують ПДР.

У Києві за день роботи "Фантомів" було виписано 990 адмінпостанов про перевищення швидкості.

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