Зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором.

У Донецькій області Служба безпеки України під час проведення контрдиверсійних навчань виявила поблизу залізничної станції "Дружківка" схрон з вибухівкою бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що схрон був облаштований у лісопосадці поблизу магістральних колій залізничної станції.

За оперативними даними, його обладнали учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

Під час огляду схованки правоохоронці серед іншого виявили: 8 протитанкових реактивних гранат; 0,5 кг тротилу і пластиду; 3 протитанкові міни з часовими детонаторами; 9 гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3; запальну міну-гранату; 2 стартові заряди до протитанкової гранати; кумулятивний заряд; понад 1,5 тисяч набоїв різного калібру; димову шашку.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Читайте такожВ Одесі чоловік погрожував підірвати гранату на території школи (відео)

Нагадаємо, співробітники СБУ виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою під час антитерористичних навчань у Рівненській області. Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове, що межує з Республікою Білорусь.

Зазначається, що його вдалося виявити у ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме – під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України.

Автор: Світлана Макринська